Finanzen: EU-Kommission gibt blockierte Milliarden für Ungarn frei

1 Viktor Orban will EU-Entscheidungen für einen Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine blockieren. Foto: Szilard Koszticsak/MTI/AP/dpa

Brüssel - Die Europäische Kommission gibt zehn Milliarden Euro an eingefrorenen EU-Geldern für Ungarn frei - trotz anhaltender Kritik an der Rechtsstaatlichkeit in dem Land. Die Brüsseler Behörde begründete den Schritt damit, dass Ungarn die erforderlichen Voraussetzungen dafür erfüllt hat. Weiter blockiert bleiben andere Haushaltsmittel in Höhe von knapp zwölf Milliarden Euro sowie milliardenschwere Corona-Hilfen.