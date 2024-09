1 Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind 2023 im dritten Jahr in Folge gestiegen (Symbolbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zum dritten Mal in Folge können die Gemeinden in Deutschland einen Rekord bei der Gewerbesteuer verbuchen. Auch bei weiteren Steuern stiegen die Einnahmen.









Link kopiert



Wiesbaden - Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind im vergangenen Jahr mit rund 75,1 Milliarden Euro auf einen erneuten Höchststand gestiegen. Das Plus betrug im Vergleich zum Vorjahr 6,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Schon das dritte Jahr in Folge konnten die Gemeinden in Deutschland hier Rekordeinnahmen verbuchen.