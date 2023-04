Michelin-Sterne-Verleihung in Karlsruhe Das sind die neuen Sternerestaurants

Landet der Koch Jan Hartwig in München den Supercoup? Muss jemand einen Stern abgeben? Am Dienstagabend wurden in Karlsruhe die Michelin-Sterne für 2023 verliehen. Das sind die neuen Sternerestaurants in Deutschland. Und eine bekannte Abstufung.