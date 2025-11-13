Finanzen der Stadt Lörrach: Keine Alternative zu höherer Gewerbesteuer

Die Kassen sind knapp bei der Stadt Lörrach. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Das wird überdeutlich.
Allein die Kreisumlage wird für die Stadt im kommenden Jahr mindestens um 3,2 Millionen Euro teurer, wie Peter Kleinmagd, Fachbereichsleiter Finanzen, in der Sitzung des Hauptausschusses ausführte. Auf der anderen Seite gibt es nicht viele Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren. Nun soll der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 380 auf 400 Prozent angehoben werden. Kleinmagd verspricht sich davon Mehreinnahmen in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro im kommenden Jahr.