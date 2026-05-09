Finanzen der Stadt Bad Dürrheim: Finanzielle Stellschrauben werden kräftig gedreht

Die schwierige Finanzsituation der Stadt Bad Dürrheim erfordert Handlungsbedarf. Die Haushaltsbegleitkommission legte erste Empfehlungen vor.
Mit einem prognostizierten Defizit von vier Millionen Euro für das Bad Dürrheimer Haushaltsjahr 2026 war eine städtische Haushaltsbegleitkommission beauftragt worden, ein umfassendes Maßnahmepaket zur Verbesserung der finanziellen Lage zu erarbeiten. Einnahmeverbesserungen durch Gebühren, Beiträge, Kooperationen, die Reduzierung von Aufwendungen und strukturelle Überprüfungen wurden evaluiert.