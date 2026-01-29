Finanzen Balingen: „Schwierigen Haushalt“ mit einer Gegenstimme gebilligt

Quo vadis Balingen? Im Gemeinderat haben die Fraktionen eine Standortbestimmung vorgenommen – und einen Fahrplan aufgestellt.
Ein halbes Dutzend Reden und uneingeschränkte Einigkeit, was angesichts der angespannten Haushaltslage das Gebot der Stunde ist: sparen! Dies gleichwohl mit Bedacht. Denn dass zwischen Pflichtaufgeben und sogenannten freiwilligen Leistungen unterschieden werden muss – darin stimmte man ebenso überein wie in Bezug auf die Tatsache, dass es nur durch gemeinsame Anstrengungen gelingen kann, das Schiff durch unruhige See zu steuern.