Finanzen: Bafin warnt vor riskanten Immobilienkrediten und Cybergefahr

Der Präsident der Finanzaufsicht Bafin sieht bei jedem siebten Immobiliendarlehen ein erhöhtes Risiko für Banken und Verbraucher. Auch neuartige Cyberattacken mit Hilfe von KI bereiten ihm Sorgen.
Frankfurt/Main - Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor den Folgen riskanter Immobilienkredite für Verbraucher und Banken. Der Anteil von gering besicherten Krediten für Wohnimmobilien im Neugeschäft von Geldhäusern sei vergleichsweise hoch, sagte der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Mark Branson, in Frankfurt.