Finanzausschuss tagte: Wie steht es um die Maulburger Finanzen?

Es sieht ein bisschen besser aus für den Haushalt 2026 der Gemeinde Maulburg. Am Montag kam der Finanzausschuss des Gemeinderats zusammen, um das Zahlenwerk im Detail zu beraten.
Im Nachgang der öffentlichen Sitzung konnte Rechnungsamtsleiter Ingo Röslen berichten, dass der voraussichtliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 564 600 auf rund 460 000 Euro geschrumpft ist. Als einen der Gründe nannte er konkrete Angebote für die Sanierung der Abwasserleitungen. Allein dadurch konnte das Defizit um 21 000 Euro verringert werden.