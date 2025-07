Das Betreuungsangebot in Steinen wird weiter ausgebaut. In diesem Jahr müssen 55 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren weniger betreut werden als im Vorjahr.

Sven Schreiber, Sachgebietsleiter Kinder, Jugend, Schulen bei der Gemeindeverwaltung, hat im Finanzausschuss die Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung für die kommenden Jahre vorgestellt.

Bis 2028 werden die U3-Angebote ausgebaut. Je zehn Krippenplätze entstehen in der Kita Schmetterling (AB-Gemeinde) und in der Kita Hägelberg (geplanter Baubeginn im Frühjahr 2026). Hinzu kommen zehn U3-Plätze in Form einer betreuten Spielgruppe in der Kita Schmetterling. Bis 2028 baut die Gemeinde 50 Ganztagsplätze aus und erreicht dadurch eine U3-Ganztagsquote von 27 Prozent.

Im U3-Bereich gibt es 90 Plätze und 262 Kinder, im Ü3-Bereich 410 Ü3-Plätze und 426 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Die Betreuungslücke wird hier durch die Kindertagespfleger gedeckt, die die Gemeinde freiwillig mit zwei Euro pro Stunde bezuschusst. Im U3-Bereich gibt es auch 20 Plätze in altersgemischten Kindergartengruppen, wobei jedes U3-Kind zwei Plätze einnimmt. Zwei Plätze pro Kind deswegen, um die höheren Bedürfnisse von U3-Kindern (unter anderem höherer Pflegeaufwand, wickeln) bewältigen zu können.

Weniger Ganztag

Das Ü3-Angebot wird bis 2028 um 40 Ganztagsplätze (dann 140 Plätze) und um 56 Plätze im VÖ-Bereich (dann 307 Plätze) erweitert. Die 25 Regelplätze bleiben erhalten, die 34 Halbtagsplätze fallen weg. Beim Ganztag sei laut Schreiber die Nachfrage nach einer Betreuung von 45 Stunden gesunken und gleichzeitig die Nachfrage nach einer wöchentlichen Betreuungszeit von 40 Stunden gestiegen. Die Ü3-Betreuungsquote in Steinen beträgt 96 Prozent, im U3-Bereich steigt sie bis 2028 bis auf 48 Prozent. Durch weniger drei- bis sechsjährige Kinder (426 jedes Jahr bis 2028 statt 481 im Jahr 2024) wird der Ü3-Bereich kurzfristig entlastet.

Schreiber wies darauf hin, dass die Kinderzahl mittelfristig aber wieder steigen dürfte, weil einige Neubaugebiete (Scherracker, Steinen-Ost und Hutmatt II) entwickelt werden. Für die Kinderbetreuung geht man davon aus, dass pro 100 Einwohner zwei Prozent pro Jahrgang (0 bis sechs Jahre) betreut werden müssen. Bei sechs Jahrgängen käme man auf zwölf Kinder, wovon für die acht Drei- bis Sechsjährigen (Betreuungsquote fast 100 Prozent) acht Plätze und für die vier Null- bis Dreijährigen (Betreuungsquote 34 Prozent) 1,5 Plätze geschaffen werden müsste.

Förderbedarf wächst

Mit der Kita Schmetterling und der Kita Hägelberg stehen künftig 472 Ü3-Plätze zur Verfügung. Dem stehen 426 Kinder gegenüber. Mit diesem Überhang können laut Schreiber reduzierte Platzkapazitäten, die entstehen, wenn Kinder mit Förderbedarf integriert werden müssen, kompensiert werden. „Die Anzahl der Kinder mit intensivem Förderbedarf steigt“, sagte Schreiber. Dieser Förderbedarf werde häufig erst im Kindergartenalltag festgestellt. Von der Feststellung bis zum Hilfeplan und der Förderung vergehe oft ein Jahr. Gut ist der Überhang auch, weil der Personalmangel zeitweise zu reduzierten Kapazitäten führt.

Rudolf Steck (SPD) fragte in der anschließenden Diskussion nach der Auslastung des Waldkindergartens. Schreiber teilte ihm mit, dass lediglich acht Kinder die Einrichtung im Wolfischbühl besuchten. „Hier haben wir noch Potenzial für die Aufnahme weiterer Kinder.“ Es sei sinnvoll, Werbung für die Einrichtung zu machen, um eine höhere Nachfrage zu erzielen. Stephan Mohr (Gemeinschaft) wandte ein, es gebe Kritik am Träger der Einrichtung. Schreiber entgegnete ihm: „Mit dem speziellen pädagogischen Konzept kommen nicht alle Eltern zurecht.“

Aus anderen Gemeinden

Dietmar Ernst fragte, ob auch Kinder aus anderen Kommunen betreut würden. Schreiber: „Elf Kinder, die nicht in Steinen wohnen, gehen bei uns in eine Kita, und 18 Steinener Kinder gehen in eine auswärtige Kita.“ Die Wohnort- und die Betreuungsgemeinde würden dann einen internen Kostenausgleich vornehmen.

Optimale Betreuung

Stephan Mohr lobte die Verwaltung. Steinen habe nun die Plätze geschaffen, die es für die Kinderbetreuung brauche. Er wies aber auch darauf hin, dass das Wachstum von Steinen nicht so hoch ausgefallen sei wie prognostiziert. Die Einwohnerzahl sei von 9900 auf lediglich 10 200 gestiegen. Daher stelle sich die Frage, ob die Gemeinde einen Überschuss an U3- und Ü3-Plätzen schaffe.

Rudolf Steck stimmte ihm zu. Er hieß es gut, dass die Gemeinde sich eine optimale Kinderbetreuung leiste, statt Geld auf die Seite zu legen.