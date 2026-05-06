Finanzausschuss Schopfheim: Mehr Miteinander der Kulturinstitutionen

Die kulturellen Angebote in Schopfheim sind sehr beliebt. Zukünftig wollen Museum, Stadtbibliothek und die Kulturveranstalter enger zusammenarbeiten.
Tanja Zimmermann (Leiterin Fachgruppe Soziales, Kultur und Sport der Stadtverwaltung), Museumsleiter Dominik Baiker, Bibliotheksleiterin Katja Benkler und Kulturbeauftragter Patrick Schmidtner haben im Finanz- und Verwaltungsausschuss ihre Pläne für eine stärkere Zusammenarbeit ihrer Einrichtungen vorgestellt. „Wir wollen mit den vorhandenen Ressourcen mehr Wirkung erzielen“, kündigte Zimmermann an. Das Museum hatte im vergangenen Jahr 56 Prozent die Bibliothek zehn Prozent und die Kulturveranstaltungen 8,3 Prozent mehr Besucher.