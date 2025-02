Finanzausschuss in Schiltach: Keiner mehr da

1 Nur zwei Mitglieder des Finanzausschusses waren neben den Vertretern der Verwaltung anwesend. Als dann auch noch Axel Rombach kurzzeitig den Saal verließ, unterbrach Kämmerer Herbert Seckinger seinen Vortrag. Foto: Ortmann

Kämmerer Herbert Seckinger blätterte in der Sitzung des Finanzausschusses gerade auf Seite 256 des Haushaltsplanentwurfs, als er für einen Moment innehielt. „Bald ist niemand mehr da“, unterbrach er seinen Vortrag und griff zur Butterbrezel. Axel Rombach war soeben zur Tür hinausgegangen, und zwei der vier Ausschussmitglieder waren gar nicht erst zur Sitzung erschienen, so dass für den Moment mehr Pressevertreter (2!) als Gemeinderäte im Saal waren, der angesichts der leeren Sitze ein wenig an den Bundestag erinnerte. Dabei war die Ziellinie - Seite 260 - so nahe. Und das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss - in diesem Fall die Erfolgs- und Liquiditätspläne der Betriebszweige Nahwärmeversorgung und Regenerative Energieerzeugung der Stadtwerke. Die wollte sich auch Rombach nicht entgehen lassen, der nach einigen Minuten in den Sitzungssaal zurückkehrte, so dass Seckinger seinen Vortrag beenden konnte und aus der Pressekonferenz wieder so etwas wie eine Ausschusssitzung wurde.