Warum dauert das mit den Steuerbescheiden so lange?

1 Das Finanzamt in Villingen-Schwenningen gehört zu den langsamsten in ganz Deutschland. Foto: Eich

Vier Monate und mehr auf den Steuerbescheid warten: Das Finanzamt Villingen-Schwenningen gehört zu den langsamsten in Deutschland. Was ist da los?















Villingen-Schwenningen - "Wenn man nachzahlen muss, geht es beim Finanzamt doppelt so schnell" – das dürfte einer der Sätze sein, die im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Steuererklärungen am häufigsten fallen. Tatsächlich mehren sich derzeit die Beschwerden über die langen Bearbeitungszeiten – laut eines Portals brauchen nur wenige Finanzämter in Deutschland noch länger.