Finanzamt Villingen-Schwenningen: So lange dauert die Bearbeitung von Steuererklärungen

Mehrere Wochen warten auf einen Steuerbescheid? Das ist zurzeit die Realität, wenn man diesen beim Finanzamt Villingen-Schwenningen einreicht. Doch wieso geht es so lange?

Steuerzahler in Villingen-Schwenningen müssen vergleichsweise lange auf die Bearbeitung ihrer Steuererklärung warten. Zumindest laut Lohnsteuer-kompakt.de, die auch in diesem Jahr 482 Finanzämter bundesweit verglichen hat – darunter auch die beiden Standorte des Finanzamts Villingen-Schwenningen. Doch wie schneiden diese im Ranking ab?

Die Hauptstelle in Villingen-Schwenningen rutscht im Baden-Württemberg-Vergleich von Platz 76 (2025) auf Platz 77. In diesem Jahr belegt das Finanzamt mit einer Bearbeitungszeit von durchschnittlich 69,7 Tagen den zweitletzten Platz im ganzen Bundesland. Lediglich das Amt Freiburg-Stadt ist langsamer. Die Liste wird angeführt vom Finanzamt in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis), das lediglich 33,1 Tage für die Bearbeitung der Steuererklärung braucht.

Im Deutschlandweiten Vergleich reichte es somit nur für Platz 469, was sechs Plätze schlechter ist, als noch im Vorjahr. Die Nummer eins ist hier das Finanzamt Zwiesel (Bayern) mit der Außenstelle Viechtach mit 28,4 Tagen.

Die Außenstelle Donaueschingen des Finanzamtes Villingen-Schwenningen schnitt besser ab: Sie belegt Rang 70 in Baden-Württemberg sowie Rang 437 in der ganzen Bundesrepublik. Jedoch ist auch hier ein negativer Trend zu erkennen: Von 50,8 Tagen im Vorjahr stieg die durchschnittliche Bearbeitungsdauer auf 61,2 Tage an.

Im Vergleich mit den Nachbar-Finanzämtern hinken beide hinterher. Singen liegt auf Rang 67 und befindet sich damit im unteren Drittel der baden-württembergischen Liste. Rottweil liegt auf Platz 39, exakt in der Mitte. Tuttlingen auf Rang 28 und Konstanz auf Rang 23 übertrumpfen die beiden Standorte des Finanzamts Villingen-Schwenningen eindeutig.

Doch was sind die Gründe für diese Platzierungen und was will man ändern, um nächstes Jahr im Ranking weiter nach oben zu klettern.

Komplexe Fälle

Laut Jörg Jaggy, Pressesprecher des Finanzamts in Villingen-Schwenningen, seien die Gründe „von verschiedenen Faktoren abhängig“ und ließen sich daher nicht pauschal beziffern. Dabei spiele die Art und Qualität der eingereichten Steuererklärungen als auch besonders komplexe Fälle wie bei Grenzgängern oder Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft eine Rolle. Zudem habe es laut dem Pressesprecher zahlreiche Altersabgänge in den vergangenen Jahren gegeben, die zu Rückständen geführt hätten. Gerade während Corona habe sich diese Situation nochmals verschärft.

Abbau der Rückstände

Der Schwerpunkt zur Verbesserung der Situation liege derzeit „klar auf einem möglichst zügigen Abbau der Rückstände“. Freie Stellen seien inzwischen mit jungen Kollegen nachbesetzt worden, zudem seien Organisationsstrukturen verschlankt und weitere Prozessoptimierungen vorgenommen worden.

Statistik mit Vorsicht betrachtet

Die Statistik von Lohnsteuer-kompakt.de werde beim Finanzamt mit Vorsicht betrachtet. Grundlage der Auswertung seien ausschließlich die Daten der Nutzer der Plattform. Zudem genüge bereits eine Anzahl von 50 bearbeiteten Steuererklärungen, um in das Ranking aufgenommen zu werden. Auch wenn es sich bei der Statistik um ein „interessantes Steuerungsinstrument“ handle, sei die Aussagekräftigkeit nur eingeschränkt, erklärt Jaggy.