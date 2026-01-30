Finanzamt Villingen-Schwenningen: So lange dauert die Bearbeitung von Steuererklärungen

Mehrere Wochen warten auf einen Steuerbescheid? Das ist zurzeit die Realität, wenn man diesen beim Finanzamt Villingen-Schwenningen einreicht. Doch wieso geht es so lange?
Steuerzahler in Villingen-Schwenningen müssen vergleichsweise lange auf die Bearbeitung ihrer Steuererklärung warten. Zumindest laut Lohnsteuer-kompakt.de, die auch in diesem Jahr 482 Finanzämter bundesweit verglichen hat – darunter auch die beiden Standorte des Finanzamts Villingen-Schwenningen. Doch wie schneiden diese im Ranking ab?