In der Liga (Regionenstaffel Süd 2) ist der A-Jugend des FV 08 Rottweil Platz eins am letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen, am Donnerstag hatte das Team nun erneut Grund zu feiern. Beim Pokaltag des Bezirks in Dotternhausen holte sich der 08-Nachwuchs mit einem 2:0-Sieg gegen den TSV Frommern den Bezirkspokal.

Ein Doppelschlag von Florent Qevani in der 15. und 17. Minute ebnete den Rottweilern gegen den Ligakonkurrenten früh den Weg zum Pokalsieg, der anschließend ausgiebig gefeiert wurde. Am Samstag (16.30 Uhr) steht nun noch das finale Spiel in der Liga beim SV Spaichingen an. Tabellarisch geht es für die Rottweiler jedoch um nichts mehr, mit vier Punkten Abstand auf den Tabellenzweiten ist dem FV 08 der Platz an der Sonne nicht mehr zu nehmen,

Lesen Sie auch

Begonnen hatte der Pokaltag am Vatertag beim SV Dotternhausen bereits am Morgen mit dem Finale der C-Jugend. Hier standen sich der FC 07 Albstadt und der SV Zimmern mit seiner zweiten Mannschaft gegenüber. Das Spiel war über weite Strecken ausgeglichen – mit dem besseren Ende für den SV Zimmern., der mit 2:0 gewann und sich über den Sieg im Bezirkspokal freuen durfte.

B-Jugend-Endspiel verläuft einseitig

Deutlich einseitiger verlief dagegen das Endspiel der B-Junioren zwischen der TSG Balingen (U16) und dem SC 04 Tuttlingen. Die Balinger, die die Regionenstaffel souverän anführen, ließen dem Ligakonkurrenten keine Chance und gewannen klar mit 5:1. Zur Pause stand es bereits 4:0, den Tuttlingern gelang in der 77. Minute lediglich der Ehrentreffer zum 5:1.

Nicht nur im Bezirks Schwarzwald/Zollern standen am Donnerstag Pokal-Entscheidungen an. Vor rund rund 1000 Zuschauern veranstaltete der Württembergische Fußballverband (WFV) den Pokal-Tag der Frauen und Mädchen auf der Sportanlage des TSV Münchingen.

Bösingerin feiert das Double mit dem VfB Stuttgart

Mit dabei: die Bösingerin Maximiliane Rall. Mit ihrem Team, dem VfB Stuttgart, durfte sich am Ende den Pokal in die Luft stemmen. Die 31-Jährige, die erst zu Jahresbeginn aus den USA von den Chicago Stars an den Neckar wechselte und beim VfB einen Vertrag bis Juni 2027 unterschrieben hat, gewann gegen Oberliga-Meister VfL Herrenberg deutlich mit 5:1 (4:0).

Die neunfache A-Nationalspielerin, die bis Ende 2024 beim FC Bayern München und davor bei 1899 Hoffenheim spielte und in insgesamt 160 Erstligaspielen 33 Treffer erzielte, steuerte im Finale zwei Treffer zum 3:0 (20.) und 4:0 (33.) bei.

Damit schaffte Rall, die mit Bayern 2023 und 2024 zweimal deutscher Meister wurde und in der Champions-League in den großen Arenen beim FC Barcelona, Benfica Lissabon und Arsenal London spielte, mit dem VfB nach der Regionalliga-Meisterschaft und dem Aufstieg in die zweite Bundesliga das Double.