Finaltag der Jugend: Von sechs Finalisten kommt nur einer aus dem Kreis Calw

1 Auf dem Sportgelände der Spvgg Berneck/Zwerenberg werden am Samstag gleich drei Pokalendspiele ausgetragen. Foto: Günter Klink Noch ist die Fußball-Saison 2024/25 nicht vorbei, denn am Samstag geht der XXL-Finaltag der A-, B- und C-Jugend in Berneck über die Bühne.







Manch einer musste sich verwundert die Augen reiben, aber es stimmt: Obwohl die Meisterwimpel längst verteilt sind und alle Auf- und Absteiger feststehen, wird es am 28. Juni im Kreis Calw noch drei Pflichtspiele der Saison 2024/25 geben. Denn in Berneck werden die Endspiele im Bezirkspokal der A-, B- und C-Junioren ausgetragen. „Wir sind mit Absicht auf so einen späten Termin gegangen, damit parallel nichts anderes stattfindet. Die Inklusionsliga hat ihren Spieltag in Cresbach sogar extra für uns auf Sonntag verlegt. Es soll so ein richtig schöner Tag des Jugendfußballs werden, auf den wir alle uns schon sehr freuen“, erklärt der Bezirksjugendspielleiter Stefan Beckmann und verdeutlicht: „Die teilnehmenden Vereine sind damit auch vollkommen einverstanden. Es gab keine Kritik.“