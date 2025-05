Finaltag der Amateure: Sportschau – keine Livestreams aus Baden-Württemberg

1 Wer wird am 24. Mai Nachfolger von SBFV-Rekordpokalsieger FC 08 Villingen?Foto: Eibner/Patrick Hipp Foto:

Das Endspiel im SBFV-Rothaus-Pokal der Herren 2024/25 zwischen dem Bahlinger SC und dem FC Auggen wird am 24. Mai um 14.30 Uhr im Freiburger Dreisamstadion angestoßen.









Dies teilte der Südbadische Fußballverband am Montag mit. Weiter heißt es: „Eintrittskarten für das SBFV-Rothaus-Pokalfinale sind in Kürze im SBFV-Ticketshop unter www.sbfv.de/tickets sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Stehplätze kosten im Vorverkauf 10 Euro (ermäßigt 8 Euro). Sitzplätze sind für 18 Euro (13 Euro) beziehungsweise 28 Euro (23 Euro) erhältlich. Kinder bis 5 Jahre erhalten freien Eintritt. Kinder von 6 - 12 Jahre erhalten mit Kinder-Stehplatz-Ticket kostenfreien Eintritt.“