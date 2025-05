1 Matthias Schmitz wird die TSG Balingen auch am 24. Mai aufs Feld führen. Beim SWR wird dies nicht zu sehen sein. Foto: Eibner

Am 24. Mai steigt der Finaltag der Amateure. 15 Partien werden zusätzlich zur ARD-Konferenz noch live gestreamt. Der SWR verzichtet jedoch nicht nur beim Balinger Spiel darauf. Wir haben nachgefragt.









Der Finaltag der Amateure rückt immer näher. Deutschlandweit werden in 20 Landesverbänden die Pokalsieger ausgespielt. In Württemberg duellieren sich die TSG Balingen und SG Sonnenhof Großaspach. Wie bereits gewohnt, wird die ARD alle Partien in Konferenzen zeigen.