1 Christoph Kessler freut sich. Der Donaueschinger war bei der DM über 1500 Meter nicht zu schlagen. Foto: Eibner

Sonntag, 16.16 Uhr, Berliner Olympiastadion: Christoph Kessler geht bei der DM über die 1500 Meter als Mitfavorit an den Start. 3:44,64 Minuten später hat der Donaueschinger Gold gewonnen.















"Ich möchte den Titel, zumindest aber eine Medaille", hatte Christoph Kessler im Vorfeld Mohamed Mohumed, den 5000 Meter-Sieger vom Vortag, als größten Widersacher ausgemacht. Zunächst ließ der 27-Jährige am Samstag als Vorlaufsieger (3:47,97 Minuten) überhaupt nichts anbrennen. Direkt dahinter folgte mit Tim Assmann (3:48,12/TV Villingen) der zweite Starter aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Auch Mohamed Mohumed (LG Olympia Dortmund) zog als Gewinner seines Vorlaufs souverän ins Finale ein.

Das Finale über 1500 Meter

Bei heißen 34 Grad war klar, dass keine Tempojagd angesagt war. 63 Sekunden für die ersten 400 Meter, 2:08 Minuten über 800 Meter – dann schaltete Mohumed einen Gang hoch. Nur Kessler konnte folgen, doch auf der Zielgeraden war das Feld wieder fast komplett zusammen. Die Ellenbogen wurden eingesetzt, auch vom Donaueschinger. Der für die LG Region Karlsruhe startende Kessler biss auf die Zähne, ließ die gesamte Konkurrenz stehen. Gold nach 3:44,64 Minuten vor Marius Probst (3:44,72/Wattenscheid). Für Mohumed (3:45,20) blieb Bronze. Einer der ersten Gratulanten war Tim Assmann, der nach 3:47,20 Minuten den siebten Platz belegte.

Das Finale über 800 Meter

15 Minuten vor Christoph Kessler und Tim Assmann hatte Adrian Engstler über die 800 Meter seinen großen Auftritt im Olympiastadion. Mit einem dritten Platz (1:51,61 Minuten) hatte der Teamkollege von Tim Assmann am Samstag das Ticket für den Endlauf gelöst. Nun stand der 19-Jährige neben den Favoriten Marc Reuther (Frankfurt) und Oskar Schwarzer (Groß-Gerau) auf der blauen Tartanbahn am Start. Damit hatte der junge Villinger sein Ziel bereits erreicht. Engstler konnte also von der zweiten Bahn ohne Druck die beiden Stadionrunden angehen.

Der Villinger zeigte ein mutiges Rennen, hielt sich von Beginn an im Vorderfeld auf. In einem taktisches Rennen wurde die erste Runde in eher langsamen 54,95 Sekunden absolviert. Engstler griff dann sogar an, lag zu Beginn der Zielgeraden auf Bronzekurs. Doch dann ging dem Villinger etwas die Puste aus, Er wurde nach 1:50,72 Minuten noch auf Rang sieben durchgereicht. Überraschend ging Gold an Tim Holzapfel (1:49,25/Unterländer LG). Reuther (1:49,67) wurde hinter Rocco Martin (1:49,59/Leipzig) nur Dritter.