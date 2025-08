Nach einer herausragenden Saison bestätigt der Ebinger Bogenschütze Raphael Domani eindrucksvoll seine Klasse. Bei den „Finals 2025“ in Dresden holte er mit dem Team Jugend aus Ditzingen die Silbermedaille.

Schon am 14. Juli verteidigte Raphael Domani von der Schützengesellschaft Ebingen 1556 bei der Württembergischen Landesmeisterschaft in Welzheim erneut seinen Titel. Unter optimalen Bedingungen trat er in der olympischen Runde der Jugend-Recurveklasse an. Auf die 60 Meter entfernten Scheiben schoss er sich mit 632 Ringen souverän an die Spitze. Nur wenige Wochen später folgte der nächste große Auftritt bei den „Finals 2025“ in Dresden, wo acht Nachwuchsteams aus ganz Deutschland aufeinandertrafen.

Stechen entscheidet

Für die SGi Ditzingen startete Raphael Domani gemeinsam mit den Schützen Luis Schäuffele und Simon Amann. Nach der Qualifikationsrunde qualifizierte sich das Trio souverän für das anschließende Finalschießen im KO-Modus. In den spannenden Duellen im Viertel- und Halbfinale setzten sie sich durch und zogen verdient ins Goldfinale ein. Nach einem packenden Match stand es 4:4 nach Sätzen, sodass ein Stechen entscheiden musste. Am Ende musste sich das Team gegen den TSV Waldtrudering mit 5:4 geschlagen geben.

Deutsche Meisterschaft

Mit der Silbermedaille und dem Titel des Deutschen Vizemeisters sowie wertvollen Erfahrungen kann sich Raphael Domani über eine erfolgreiche Saison 2025 freuen. Mit seinen Ergebnissen sicherte er sich zudem die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Einzel, die vom 5. bis 7. September in Wiesbaden stattfindet.