1 Lisette Cardozo hat es dieses Jahr zum ersten Mal ins Finale des Wettbewerbs geschafft. Die junge Musikerin freut sich darauf, dort andere Singer-Songwriter kennenzulernen Foto: WCA

Lisette Cardozo spielt fünf Instrumente und schreibt eigene Songs seit sie zwölf Jahre alt ist. Mit ihrem Lied „Feierabend“ nimmt die Songwriterin am Wettbewerb „Songs“ der Popakademie Mannheim teil – und hat es ins Finale geschafft.









Link kopiert



Seit neun Jahren wohnt die 17-jährige Lisette Cardozo in Lahr. Mit der Städtischen Musikschule hat sie sich dieses Jahr zum dritten Mal am Songwriting-Wettbewerb „Songs“ der Popakademie Mannheim beworben – und steht im Finale. Das findet am 3. Mai in Suttgart statt. Mit unserer Redaktion hat die Songwriterin über ihre Musik gesprochen und darüber, was diese für sie bedeutet.