So zitterten die italienischen Fans in Fellbach mit

8 Das Daumendrücken hat geholfen. Italien steht im Finale. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Es war ein Zittern und ein Hoffen – am Ende war der Jubel aber groß. In Fellbach fieberten wieder viele Fans der Squadra Azzurra mit ihrer Mannschaft mit. Wir haben die Bilder dazu.

Fellbach - Italiens Fußball-Nationalmannschaft steht zum vierten Mal in einem EM-Endspiel. Die Squadra Azzurra setzte sich am Dienstag im Halbfinale mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen Spanien durch und spielt am Sonntag gegen England oder Dänemark um ihren zweiten EM-Titel.

Lesen Sie aus unserem Angebot: „Der Elfmeter von Jorginho - ein Kunstwerk“

In Fellbach trafen sich wieder mehrere Hundert Fans der Squadra Azzurra und fieberten mit ihrem Team mit. Es sollte ein langer Fußballtag mit Hoffen und Bangen werden, der letztlich aber gut für Italien ausging. Nach dem entscheidenden Elfmeter durch Jorginho war der Jubel groß.

In unserer Bildergalerie haben wir einige Impressionen aus Fellbach gesammelt.