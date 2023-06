Es ist angerichtet für die Fans der TSG Balingen. Nach der Rückkehr vom Endspiel um den WFV-Pokal findet an der Bizerba Arena ein Saisonabschlussfest statt. Die versprochenen Fässer mit 600 Liter Freibier des SSV Ulm wurden bereits am Donnerstag angeliefert.

Der SSV Ulm ist seinem Versprechen nachgekommen und hat "Ulms flüssiges Gold" geliefert. 600 Liter Freibier stehen als Dankeschön für die Balinger Fans bereit. Diese können am Samstag nach der Rückkehr aus Stuttgart vom großen Endspiel um den WFV-Pokal an der Bizerba Arena getrunken werden.

Balingen ermöglicht Ulms Rückkehr in den Profifußball

Rückblende: Am vorletzten Regionalliga-Spieltag hatte die TSG Balingen den härtesten Verfolger des SSV Ulm im Meisterschaftsrennen mit 3:1 im eigenen Stadion geschlagen und somit die "Spatzen" zum Meister und Aufsteiger in die Dritte Liga gemacht. Ein raffinierter Facebookpost übermittelte die Balinger Glückwünsche. Die Fans des SSV Ulm reagierten mit einer Anfrage an ihren Sponsor "Gold Ochsen" und dieser lässt nun das Bier fließen und das nicht zu knapp.

Wer hat den WFV-Pokal im Gepäck?

Und egal ob am Ende der SV Stuttgarter Kickers oder die TSG Balingen die Nase vorne hat, die Balinger Fans werden diesen außergewöhnlichen Tag mit einem "kühlen Blonden" begießen. "Am allerliebsten wäre es uns natürlich, wenn die Balinger Spieler den WFV-Pokal mit zur Hockete bringen würden", sagt Martin Kath, der die Fanaktivitäten am Finaltag mitkoordiniert. "Für uns ist es aber auf jeden Fall das Saisonabschlussfest nach einer tollen Rehionalligasaison, in der wir am Ende den 6. Platz belegt haben."

Eifrige Helfer

Um das Balinger Stammpersonal zu entlasten haben sich bereits Helfer aus Haigerloch-Owingen angekündigt, die den Ausschank übernehmen. Auch für das leibliche Wohl ist mit dem ein oder anderen Spanferkel gesorgt. Die Rückkehr der Mannschaft wird - je nachdem ob es Verlängerung gibt oder nicht - nicht vor 20 Uhr erwartet.

Fans machen sich auf ins Stuttgarter GAZI-Stadion

Rund 500 Fans der TSG Balingen machen sich am Samstagmittag gegen 13 Uhr mit elf Bussen auf nach Stuttgart. Dort wollen sie vor einer erwarteten Kulisse von mindestens 6500 Zuschauern ihre Mannschaft unterstützen und zum Sieg führen. Verdient hätten es die Balinger allemal, mussten sie 2020 und 2021 jeweils Rekordsieger SSV Ulm den Pokal überlassen. Doch dieses Mal sind auch die "Spatzen" auf der Seite der Kicker von der Eyach. Viele Ulmer Fans drücken an diesem Samstag die Daumen für die TSG Balingen.