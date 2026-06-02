Finale um den Bezirkspokal: Wer schnappt sich den Pokal?

Es ist angerichtet: Im Finale des Bezirkspokals treffen am Donnerstag (16 Uhr) in Pfeffingen der TSV Straßberg und der SV Dotternhausen aufeinander.
2:0 und 2:1 – so gingen die beiden Liga-Duelle mit dem SV Dotternhausen zugunsten des TSV Straßberg aus. Im September vergangenen Jahres setzte man sich durch Treffer Mert Akil und Lennart Kelm durch. Am 14. April, war es erneut Kelm, der den TSV vor heimischer Kulisse in Führung brachte. Marius Plankenhorn legte das zweite Tor nach, der Anschluss durch Marius Oberle kam zu spät.