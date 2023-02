Miss Germany wird am 4. März gekürt

Finale in Europa-Park-Arena

1 Die Europa-Park-Arena wird am 4. März zum Austragungsort des Miss-Germany-Finales werden. Foto: Europa-Park

Der Europa-Park wird am Samstag, 4. März, zum Austragungsort für das Miss-Germany-Finale 2023 werden. Im Mittelpunkt soll nicht mehr die Schönheit der Bewerberinnen, sondern ihre gesellschaftliche Verantwortung stehen.















Rust – Die Auszeichnung für Frauen, die Verantwortung übernehmen, steht in diesem Jahr unter dem Motto: "The Female Celebration", zu Deutsch etwa "Weibliche Feier" oder "Feier der Weiblichkeit". "Wie das Motto vermuten lässt, erwartet das Publikum vor Ort und zu Hause ein buntes Spektakel mit wichtigen Botschaften der zehn Finalistinnen", erklärt der Europa-Park.

Als Jury-Mitglieder werden unter anderem TV-Moderatorin Ruth Moschner sowie Autorin und Ernährungsberaterin Monica Meier-Ivancan sein. Die beiden werden neben Chef-Juror Bruce Darnell am Samstag, 4. März, bei der Miss Germany-Final-Awardshow 2023 die Teilnehmerinnen bewerten. Stattfinden wird das Miss Germany-Finale zum 21. Mal in der Europa-Park-Arena in Rust.

Frauke Ludowig und ihre Tochter moderieren

Das Finale wird erstmalig von der TV-Moderatorin Frauke Ludowig, gemeinsam mit ihrer 19-jährigen Tochter Nele Ludowig, moderiert. Erwartet werden neben einem Live-Publikum auch weitere prominente Gesichter, erklärt der Europa-Park.

Die Zuschauer bekommen in diesem Jahr sowohl vor den Bildschirmen als auch vor Ort eine Pre-Show und Gespräche nach der Show beim Dienst Twitch geboten. Moderatorin Jil Andert wird den Zuschauern Einblicke hinter die Kulissen und Interviews über insgesamt fünf Stunden ermöglichen – und auch die Gewinnerin nach der Show interviewen.

Das Miss-Germany-Finale ist am Samstag, 4. März, ab 18 Uhr live auf Twitch unter Twitch.tv/missgermany zu sehen.