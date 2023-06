Es ist vollbracht. Im Elfmeterschießen holt die TSG Balingen das erste Mal in der Vereinsgeschichte den WFV-Pokal. Zahlreiche Fans haben die Mannschaft zum Endspiel ins Stuttgarter GAZI-Stadion begleitet . Wir haben die besten Bilder!

Was für ein Drama im Finale des Würtembergischen Verbandspokals: Mit dem fünften verwandelten Elfmeter von Jan Ferdinand gelingt der TSG Balingen etwas einzigartiges.

Zum ersten Mal dürfen die Kicker von der Eyach den WFV-Pokal in den Himmel stemmen. Die Stuttgarter Kickers schauen dagegen in die Röhre. Wir haben die Bilder des historischen Finaltags!

Dieser Tag wird den Fans der TSG Balingen noch lange in Erinnerung bleiben. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga ist der Pokalsieg der größte sportliche Erfolg der Vereinsgeschichte. Nun sind alle gespannt, welchen Gegner die TSG Balingen im DFB-Pokal zugelost bekommt. Die Auslosung der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals soll am 18. Juni über die Bühne gehen.