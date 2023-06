Es ist alles vorbereitet für das große Finale im SBFV-Pokal. Am Samstagmittag um 14.15 Uhr rollt der Ball im Emmendinger Elzstadion. Wer holt den Pott? Der FC 08 Villingen oder Oberliga-Rivale SV Oberachern?

Der FC 08 Villingen schickt sich an den südbadischen Verbandspokal wieder in die Doppelstadt zu holen. In unserem Liveticker gibt es alle wichtigen Infos zum Spiel.