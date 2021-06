1 Der Finaleinzug ist für Villingen geschafft, jetzt will man auch den Titel. Foto: Marc Eich

Nullachter wollen nach dem Spektakel gegen Oberachern nun gegen Freiburg den zehnten SBFV-Pokalsieg bejubeln. Davor ist viel Regeneration angesagt.

Das war ein echtes Pokalspektakel, was der FC Villingen nach achtmonatiger Coronapause seinen Fans innerhalb von drei Tagen präsentierte.

Mehr geht nicht

Zweimal ging es in die Verlängerung, zweimal musste gegen die Ligakonkurrenten 1. FC Rielasingen-Arlen und SV Oberachern ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Jeweils gab es ein Happy End für die Nullachter, die somit im SBFV-Pokalfinale am Sonntag (15 Uhr) in Bahlingen auf den Freiburger FC treffen.

Unbändige Freude

Bereits am Freitag hatten die Yahyaijan-Schützlinge nach fast drei Stunden Pokalkampf ihre unbändige Freude über das Weiterkommen gegen Rielasingen lauthals herausgeschrien. Im Kreis tanzend skandierten sie auf dem Rasen der MS Technologie-Arena "Derbysieger, Derbysieger". Kurz zuvor hatte ausgerechnet Nedzad Plavci, der auch schon das Trikot der Rielasinger getragen hat, mit einem sicher verwandelten Elfmeter das Halbfinale für sein Team perfekt gemacht. Davor hatten Kamran Yahyaijan, Dragan Ovuka und Mauro Chiurazzi ebenso nervenstark Gästekeeper Dennis Klose überwunden.

Der Matchwinner

Psychologisch vorentscheidend wurde beim Elferschießen, dass 08-Torwart Andrea Hoxha gleich den ersten Elfer der Hegauer pariert hatte. Ivo Colic war am Villinger Goalie gescheitert. Der Spielmacher der Rielasinger, der zu den Kickers wechselt, wollte leicht angeschlagen im Elfmeterschießen noch einmal Verantwortung übernehmen – und vergab.

"Immer Glücksache"

"Elfmeterschießen ist immer Glückssache. Wir haben das aber extra trainiert", erläuterte ein glücklicher 08-Chefcoach Marcel Yahyaijan. So standen bereits alle fünf Schützen – und auch die Reihenfolge – schon vor dem Spiel fest.

Extraschichten

Direkt nach dem Abpfiff begann bei den Nullachtern mit einem gemeinsamen Essen bereits die Vorbereitung für das Halbfinale gegen Oberachern. Das ganze Trainer-und Betreuerteam – samt Physiotherapeut – legte Extraschichten ein, um die Spieler innerhalb von einem Tag bestmöglich vorzubereiten. "Ein Riesenkompliment, was alle geleistet haben", dankte am Sonntag nach dem 14. Finaleinzug Marcel Yahyaijan allen Beteiligten.

Frust beim SV Oberachern

Dagegen zeigte sich SVO-Coach Mark Lerandy ziemlich gefrustet. Nicht die Vorstellung seiner Mannschaft, sondern der Unparteiische Hafes Gerspacher aus Heitersheim stand im Mittelpunkt seiner Kritik. "Der Schiri hat das Spiel entschieden", lautete sein Vorwurf, da er die Ampelkarte gegen Marvin Ludwig (50.) als völlig überzogen ansah. "Nach acht Monaten Coronapause muss er da mehr Fingerspitzengefühl zeigen", so Lerandy. "Wir haben eine geile Truppe. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die neue Saison", betont Marcel Yahyaijan.

Nullachter-Geflüster

Feuertaufe

Der neue 08-Stadionsprecher Julian Singler bestand am Freitag gegen Rielasingen-Arlen seine Feuertaufe mit Bravour. Seine Durchsagen waren auch auf der gegenüberliegenden Hornstein-Schmid-Stehtribüne glasklar zu verstehen. Dafür sorgen 14 neue Lautsprecher, die jeweils unter dem Dach befestigt wurden. Am Sonntag gegen Oberachern übernahm dann 08-Pressesprecher Alexander Rieckhoff das Mikrofon. Er wird im Zusammenspiel mit Singler die Ansagen übernehmen.

Fans

Nach der langen fußballlosen Zeit konnte sich der FC Villingen in den beiden Pokalduellen auch auf seine Fans von der Bregada Foresta Nera verlassen. In beiden Pokalkrimis feuerten sie ihr Team fast ununterbrochen an.

Live-Stream

Der vom FC 08 aufgrund der begrenzten Zuschauerzahl angebotene Livestream war ein besonderer Service des Oberligisten für alle Fans, die am Freitag keine Karten mehr erhalten hatten. »Wir haben ein sehr gutes Feedback erhalten. Es wäre sehr professionell gewesen«, berichtete Rieckhoff.

Überraschung

Das Viertelfinale im SBFV-Pokal hatte es am Freitag in sich. Für eine faustdicke Überraschung sorgte dabei die SpVgg F.A.L.. Der Landesligist kickte den Oberligisten SV Linx mit gleich 3:0 aus dem Pokal. Heiß umkämpft war ebenfalls das Duell zwischen dem Offenburger FV und dem Freiburger FC. Der Oberligist drehte dabei einen 0:1-Rückstand, musste aber das 2:2 hinnehmen, um am Ende gegen den Verbandsligisten 4:2 die Nase vorne zu behalten. Am Sonntag musste der FFC bei der SpVgg F.A.L. wieder alles in die Waagschale werfen, gewann aber am Ende noch mit 3:2.