Finale des Bezirkspokals: Der TuS Lörrach-Stetten ist klarer Favorit im Endspiel

Bezirksliga-Primus TuS Lörrach-Stetten fordert den SV Waldhaus im Endspiel des Bezirkspokals. Chefcoach Andreas Schatz lobt derweil Franco Viteritti.
Binnen drei Tagen könnte der TuS Lörrach-Stetten, aktueller Spitzenreiter der Bezirksliga Hochrhein, den „Double“-Gewinn sicherstellen. Nachdem es am Donnerstag (16 Uhr) im Finale des Bezirkspokals gegen den abstiegsbedrohten Bezirksligisten aus Waldhaus geht, kann sich die Schatz-Elf am Samstag um 16 Uhr auf dem heimischen Kunstrasen zum Bezirksliga-Meister krönen.