Finale der „JUKS-lympischen Spiele“: Schramberger Sportler helfen Kindern mit Handicap

18 Bei strahlendem Sonnenschein kamen die Besucher in den Genuss eines vielseitigen, unterhaltsamen Programms. Foto: Yannick Wegner

Der Abschluss des Schramberger Sommerferienprogramms „JUKS-lympische Spiele 2024“ wurde im Stadion in Sulgen gefeiert.









Nach fünf überaus sportlichen Tagen fanden die „JUKS-lympischen Spiele“ am Freitagmittag im Sulgener Stadion ihr Ende. Am Morgen durften die Kinder noch einmal einen halben Tag mit der ihnen zugelosten Sportart verbringen. Das halbstündige Rundenrennen im Stadion entfiel dafür, sodass es auch am letzten Tag noch ausreichend Zeit für Trainer und Betreuer gab, ihre jeweilige Disziplin vorzustellen.