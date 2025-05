Die Finalspiele des Kessler Bezirkspokals fanden am Vatertag in drei Altersklassen zentral in Dotternhausen statt.

Bei der A-Jugend standen sich der TSV Frommern und die SGM 08 Rottweil gegenüber. Frommern geriet durch einen frühen Doppelschlag von Florant Qevani mit 0:2 ins Hintertreffen. Die Tore fielen in der 15. und 17. Minute. Das war für die Mannschaft von Florian Steinmetz und Armin Roth nicht mehr auszubügeln. Die Rottweiler durften bei der Siegerehrung den Pokal in die Höhe stemmen. „Zwei individuelle Fehler lassen uns das Spiel verlieren. Es war eine gute Leistung von beiden Teams – allerdings auch etwas verhalten und zurückhaltend, weil jeder Fehler in so einem Spiel entscheiden kann. Das hat man heute schon gemerkt“, bilanzierte Frommerns Coach Florian Steinmetz.

Klare Verhältnisse bei der B-Jugend

Bei der B-Jugend wurde die TSG Balingen ihrer Favoritenrolle gerecht. Gegen den Ligarivalen SC 04 Tuttlingen ging man in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause schraubte das Team von Trainer Nils Schäfer den Vorsprung auf 4:0. Damit war bereits eine Vorentscheidung gefallen. In der zweiten Halbzeit trennte man sich 1:1,so war der 5:1-Erfolg der Balinger ungefährdet. So triumphierte der ehemalige Pokalsieger in Zollern auch im neuen Format. In der Saison 2023/24 hatte die TSG Balingen den TSV Frommern mit 5:0 besiegt.

Zimmern wird Favoritenrolle gerecht

Bei den C-Junioren standen sich der FC 07 Albstadt und der SV Zimmern gegenüber. „Wir sind gut in die Partie gestartet und konnten Akzente setzen“, sagte Albstadts Coach Serkan Kars. Doch der erste Treffer sollte dem Nachwuchs des SV Zimmern gelingen. In der 22. Minute fiel das 0:1. Noch vor der Pause stellte der SVS auf 0:2 aus Sicht der Blau-Weißen. „Zimmern hat über die gesamte Spielzeit insgesamt eine bessere Leistung gezeigt“, ordnet Kars die 0:2-Niederlage ein.