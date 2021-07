1 Italien hofft auf den Finalsieg bei der EM 2021. Foto: dpa/Justin Tallis

Am Sonntag entscheidet sich, wer neuer Fußball-Europameister wird. Wir zeigen, auf welchen TV-Kanälen das Finale der EM 2021 zwischen Italien und England ausgestrahlt wird.

London - England will 55 Jahre ohne Titel beenden, Italien ein begeisterndes Turnier krönen: Die beiden Ex-Weltmeister versprechen zum Abschluss der Fußball-EM am Sonntag im Wembley-Stadion ein würdiges Finale. „Es wird ein schönes Spiel vor einem vollen Stadion, toll für alle Fußball-Liebhaber“, sagte Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini. Mehr als 60.000 Fans im Stadion und Millionen vor den Bildschirmen sind elektrisiert. In gewisser Weise auch die Queen.

Königin Elizabeth II. wünschte ihren Three Lions am Samstag in einem kurzen Schreiben viel Erfolg. Sie würdigte „Geist, Hingabe und Stolz“ der Mannschaft. Dabei erinnerte die Monarchin auch an den Moment, als sie bei der Weltmeisterschaft 1966 den WM-Pokal in Wembley an Sir Bobby Moore überreicht hatte. „Ich möchte Ihnen allen meine Glückwünsche und die meiner Familie zum Erreichen des Finales der Europameisterschaft aussprechen und meine guten Wünsche für morgen senden“, schrieb die Queen. England will mit aller Macht die 55 Jahre andauernde Leidenszeit ohne Titel beenden.

Italien dagegen will ein starkes Turnier mit dem ersten großen Titel für die Squadra Azzurra seit 2006 krönen. „Wir sind uns alle der Wichtigkeit dieses Spiels bewusst“, sagte Kapitän Giorgio Chiellini, der „ein bisschen Verrücktheit“ ankündigte: „Das hat uns bis hierher gebracht und das braucht man, um den Pokal zu gewinnen.“ Übertragen wird der Final-Kracher aus dem Londoner Wembley-Stadion im ZDF und bei Magenta TV. Anpfiff an diesem Sonntag ist um 21 Uhr.