Finale der Basketball-EM: Gold in Riga: Basketballer erobern EM-Titel

Deutschland hat das seltene Double aus WM- und EM-Titel perfekt gemacht und einen famosen Basketball-Sommer gekrönt. In einem elektrisierenden Endspiel übernimmt Schröder am Ende das Kommando.
Riga - Dennis Schröder reckte die silberne Europameister-Schüssel in die Höhe, dann übergab er die Trophäe im Konfettiregen an seinen körperlich angeschlagenen Trainer Alex Mumbru. Deutschland hat zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Triumph von Manila auch die europäische Krone erobert und sich damit im Basketball-Geschichtsbuch verewigt.