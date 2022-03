9 Beim Zusammentreffen bei der RTL-Moderatorin Frauke Ludowig wird die spannende Frage geklärt: Sind Dominik und Anna noch ein Paar? Foto: RTL

Die Bachelorstaffel mit Dominik Stuckmann ist zu Ende und wie gewohnt wird bei Frauke Ludowig die alles entscheidender Frage gestellt: Sind die beiden noch ein Paar?















Riesige Überraschung in der diesjährigen Bachelorstaffel: Dominik Stuckmann entscheidet sich im großen Finale der RTL-Datingshow nicht für die lange als Favoritin gehandelte Jana-Maria. „Mein Herz hat sich für Anna entschieden“,sagt der Rosenkavalier im alles entscheidenden Moment.

Aber sind er und seine Auserwählte noch ein Paar? Bevor diese Frage wie gewohnt bei Frauke Ludowig auf der Couch geklärt wird, wirft die Moderatorin gemeinsam mit dem Ex-Bachelor, den beiden Ex-Finalistinnen Anna und Jana-Maria und den Ex-Kandidatinnen Nele, Franzi, Emily und Christina Aurora einen Blick auf die zurückliegende Staffel – Zickenkriege inklusive.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Finale beim Bachelor 2022 – die letzte Folge im Überblick

Nach diesen, Bachelor-Fans gut vertrauten Bildern, gibt es noch weitere, die Annas und Dominiks Alltag nach der Entscheidung zeigen. Sie gehen spazieren, kochen – und halten all das in einem Videotagebuch fest. Aber hält die Beziehung noch heute? Annas Antwort ist unmissverständlich: ein liebevoller Kuss an Dominik.

Und Jana-Maria: Die habe sich zwar schnell in Dominik verliebt, aber auch schnell wieder entliebt, wie sie betont. Wenige Tage habe das gedauert. Na, dann hat der Ex-Bachelor ja alles richtig gemacht.

Die gesamte Staffel kann hier nachgeschaut werden.