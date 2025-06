Final Four in Stuttgart: Anders als beim VfB – was Fans für den Stadionbesuch wissen müssen

Final Four in Stuttgart

1 Es werden wieder spanische Fans in Stuttgart sein: Knapp ein Jahr nach dem EM-Viertelfinale gegen Deutschland spielen die Iberer am Donnerstag gegen Frankreich. Foto: Pressefoto Baumann Stehplätze, Rauchverbot, Stadionöffnung – in der Stuttgarter Arena gelten bei den Partien in der Nations League andere Regeln als bei VfB-Heimspielen. Ein Überblick.







Der VfB Stuttgart ist in der Sommerpause, der Ball rollt in den nächsten Tagen aber dennoch in der MHP-Arena. Erst am Donnerstag, wenn Spanien und Frankreich um 21 Uhr im Halbfinale der Nations League um den Finaleinzug spielen. Dann am Sonntag, wenn um 15 Uhr das Spiel um Platz drei steigt. Die Ränge werden dabei wie gewohnt voll besetzt sein – manches unterscheidet sich aber auch von den VfB-Heimspielen.