1 Die Feuerwehr rückte am Montag zu einem Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb in Schmieheim aus. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte am Montag Schlimmeres verhindert werden.









Die Feuerwehr Kippenheim wurde am Montagnachmittag um 15.32 Uhr zu einem Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb in Schmieheim alarmiert. Bei Eintreffen des Einsatzleiters war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen, eine Filteranlage innerhalb einer Werkhalle stand in Vollbrand, berichtet die Feuerwehr. Rauch trat bereits aus dem Dach aus und die gesamte Halle war verraucht.