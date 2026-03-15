Filmtrophäen: Warmlaufen für die Oscars – Deutsche Anwärter im Rampenlicht

Nonstop-Programm beim Oscar-Countdown mit Events und Partys – auch die deutschen Oscar-Nominierten feiern mit. Für die 98. Academy Awards liegt der rote Teppich bereit.
Los Angeles - Die Teilnahme bei den Oscars ist für Michael Ralla der passende Anlass, seine Garderobe aufzubessern. Bis jetzt habe er sich in der Trophäensaison noch mit seinem Abitur-Anzug von 1999 durchgemogelt, bekennt der aus Achern im Schwarzwald stammende Experte für filmische Spezialeffekte. Doch am Sonntag trägt der 46-jährige Visual Effects Supervisor einen maßgeschneiderten Smoking.