Aus dem Schwarzwald nach Hollywood, aus Dessau nach Australien: zwei deutsche Spezialisten für visuelle Effekte sind für den Oscar-Favoriten «Blood & Sinners» nominiert. Können sie «Avatar» schlagen?
Los Angeles - Ein lauter Aufschrei morgens um 5.42 Uhr - diesen "wahnsinnigen" Moment, als er am 22. Januar von seiner Oscar-Nominierung erfuhr, hat Michael Ralla in einem Video auf Instagram verewigt. Mit Ehefrau Janelle und Hund FlipFlop springt er frühmorgens im kalifornischen Manhattan Beach auf dem Sofa hoch.