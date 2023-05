Die Gemeinde Epfendorf hatte in diesem Jahr schon dreimal nicht ganz alltäglichen Besuch. Wie es dazu kam und wie es sich anfühlte, vor der Kamera zu stehen, erzählt Bürgermeister Mark Prielipp im Gespräch.

Licht, Kamera, Action hieß es in Epfendorf: Bürgermeister Mark Prielipp und Mitarbeiter aus dem Rathaus wurden kürzlich mit einem professionellen Filmteam konfrontiert. Für Prielipp war es nicht das erste Mal, dass er für einen TV-Beitrag vor der Kamera steht.

Bereits im Januar war der SWR zu Gast in Epfendorf und Oberndorf, um im Rahmen des Formats „Zur Sache“ über den geplanten Windpark zu berichten. Mindestens fünf Windräder sollen entstehen und rund 50 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr liefern. Damit könnten 32 000 Haushalte dauerhaft mit Strom versorgt werden. So viel, wie Oberndorf, Epfendorf und die beiden Nachbargemeinden Vöhringen und Rosenfeld zusammen benötigen, wie das Energieversorgungsunternehmen Badenova in einer Mitteilung bekanntgab. Drei Windräder sollen auf Oberndorfer Gemarkung entstehen, zwei auf Epfendorfer.

Fünf Stunden zu fünf Minuten

Im entsprechenden TV-Beitrag, der in der SWR-Mediathek abrufbar ist, kommt neben Prielipp und Oberndorfs Bürgermeister Hermann Acker auch Badenova-Vorstand Heinz-Werner Hölscher zu Wort. Gedreht wurde in Sichtweite des geplanten Windparks, zudem im Rathaus beim Unterschreiben der Nutzungsverträge mit der Badenova.

Von rund fünf Stunden Sendematerial seien am Ende nur fünf Minuten geblieben, erzählt Prielipp im Gespräch mit unserer Redaktion. In manchen Szenen sei man sich etwas merkwürdig vorgekommen, beispielsweise, wenn man eine Frage mehrfach beantworten musste, damit diese aus verschiedenen Kamerawinkeln aufgenommen werden konnte. „Da wusste man dann beim dritten Mal gar nicht mehr, ob man noch dasselbe gesagt hat wie beim ersten Mal.“

Gesuchte Person ist Top Secret

Das sei beim Dreh für den Fernsehsender Sat.1 anders gewesen. Im März stattete ein Filmteam der Gemeinde für die Sendung „Bitte melde dich“ einen Besuch ab. Darin werden vermisste Menschen gesucht, verschwundene Angehörige wiedergefunden und lang getrennte Familien wieder zusammengebracht.

Eine der gesuchten Personen der neuen Staffel hat offenbar einen Teil ihres Lebens in Epfendorf verbracht. Um wen genau es sich handelt und wo der- oder diejenige gewohnt haben soll, dazu halten sich Gemeinde und Sender bedeckt.

Bürgerbüro kann weiterhelfen

Mit Sat.1 habe man im Vorfeld einen Termin ausgemacht, erzählt Prielipp. Dann sei ein fünfköpfiges Fernsehteam, bestehend aus Redakteur, Kameramann, Tontechniker und Regisseur, angerückt, man sei das Drehbuch zusammen durchgegangen, und dann wurde rund vier Stunden in Epfendorf gedreht, eine davon im Rathaus. Auch Nachbarn der gesuchten Person seien befragt worden, verrät der Bürgermeister. Die Beantwortung der Fragen habe man einmal durchgespielt und dann aufgenommen.

Eine zentrale Rolle spielte Bürgerbüro-Mitarbeiterin Annette Benz, konnte sie doch dabei behilflich sein, die gesuchte Person zu finden. Die entsprechende Folge soll im Herbst 2023 ausgestrahlt werden. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest.

Ausflugsziel lockt Fernsehen an

Im April verschlug es nun wieder ein Filmteam des SWR nach Epfendorf, diesmal wegen der gesperrten Schlichemklamm. Dort besteht Lebensgefahr, weil abgestorbene Bäume umstürzen könnten. Zu Wort kommen Kreis-Forstamtsleiter Frank Kapahnke, der Erste Landesbeamte Hermann Kopp und erneut der Epfendorfer Bürgermeister – Letzterer zu der Frage, welche Lösung es für das beliebte Ausflugsziel geben könnte. Nicht nur bei den Epfendorfern, auch beim Landkreis Rottweil, dem Albverein und anderen Partnern dürfte die Hoffnung auf ein Happy-End in dieser Sache groß sein.