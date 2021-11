Filmteam in Rottweil

1 Für eine Fernsehproduktion des SWR wurde im "Schweizer Lädele" gedreht. Foto: Siegmeier

Um Schaumküsse oder vielmehr Schweizer Schaumküsse geht es in der SWR-Sendereihe "Im Südwesten kocht die Welt". Dafür war ein Filmteam im "Schweizer Lädele" in Rottweil.















Rottweil - Im "Schweizer Lädele" ist volles Haus. Das ist bei dem kleinen Laden am Schwarzen Tor, in dem es leckere Köstlichkeiten von der Schokolade bis zum Likör zu erstehen gibt, an sich keine Seltenheit, doch diesmal bleibt mancher Passant staunend stehen. Im Laden sind nicht nur vermeintliche Kunden, sondern vor allem eines: Fernsehkameras. Ein vom SWR beauftragtes Fernsehteam ist den gesamten Tag lang damit beschäftigt, einen Beitrag über das schmucke Geschäft zu drehen und über Schaumküsse und deren Verkostung.

Regisseur Carsten Heider hat das Heft in der Hand und dirigiert die geladenen Akteure an den richtigen Platz. Dann noch die richtige Kameraeinstellung und Ton. Klappe. Und los geht’s. Da Filmbeiträge mit Maske nicht beliebt sind, galten strenge Hygieneauflagen und die 2G-plus-Regelung, um auf der sicheren Seite zu sein.

"Im Südwesten kocht die Welt"

Gedreht wurde für die Sendereihe "Im Südwesten kocht die Welt". Im Südwesten kocht in unserm Fall weniger die Welt als vielmehr Sabine Horn, Chefin des schmucken Ladens, in dem vor allem Schweizer Schmankerl feilgeboten werden. Das hatte die Fernsehleute hellhörig gemacht und sie schauten sich um. Schnell war klar: Hier wollen wir drehen. So wurden noch Akteure gesucht und los gings.

Schaumküsse, oder vielmehr Schweizer Schaumküsse standen im Mittelpunkt der Sendung und durften verkostet werden – mit Vanillegeschmack, Karamell, Erdbeer, oder Mango. Es blieben kaum Wünsche offen. Auch der "Datschwecken" – nach Aussage von Stephan Drobny eine Erfindung Karl Villingers – war Thema, oder vielmehr Teil der dargebotenen Leckereien. Zum Einstieg gab es Sekt mit verschiedenen Aperitif-Essigsorten wie Blutorange, Cassis-Orange und Crema di frutta Mango.

Ausstrahlung im neuen Jahr

Stephan Drobny, Christian Bühl, Angela Langer und Oda Siegmeier hatten die Rollen der Akteure übernommen und plauderten über Gott und die Welt, Schaumküsse und vieles mehr, so dass aus dem "Schauspielerensemble" schnell eine illustre Runde wurde. Manche Szene musste freilich wiederholt werden, aber auch das tat der Stimmung keinen Abbruch.

Wann die Sendung ausgestrahlt wird, steht allerdings noch nicht fest. Ganz sicher erst im neuen Jahr, sagte Regisseur Carsten Heider. Aber darauf darf man schon mal gespannt sein. Denn über Schweizer Schaumküsse und die vielen anderen Leckereien gab es von Sabine Horn eine ganze Menge zu erfahren.