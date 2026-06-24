Filmtalente: Veronica Ferres kann der Oscar-Akademie beitreten

529 Filmschaffende sind jetzt von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences eingeladen worden, dem Filmverband beizutreten. Darunter ist auch die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres.
Los Angeles - Die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres (61, "Das Superweib", "Schtonk!", "The Comedian") kann der Oscar-Akademie beitreten. Sie zählt zu den 529 Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder eingeladen werden. Wie der Verband am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, stehen 95 Oscar-Nominierte, davon 21 Oscar-Gewinner, auf der Liste.