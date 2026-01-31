Filmschauspielerin des Jahres?: Was man über Shootingstar Jessie Buckley wissen sollte

Von der Talentshow-Kandidatin zum gefeierten Filmstar: Mit ihrer emotionalen Darstellung in «Hamnet» ist Jessie Buckley derzeit auf Oscar-Kurs - und in aller Munde.
London - Mit dem roten Teppich und Oscar-Rummel ist Jessie Buckley eigentlich seit Jahren vertraut. Das, was die schon 2022 nominierte irische Schauspielerin aber in diesen Tagen erlebt, dürfte für sie völlig neu sein. Mit ihrer Performance im Drama "Hamnet" an der Seite von Paul Mescal begeistert die 36-Jährige weltweit Filmfans und Kritiker gleichermaßen - und wird entsprechend als haushohe Oscar-Favoritin 2026 gefeiert.Buckley mimt in dem Film die Ehefrau von William Shakespeare, die den Tod ihres Sohnes Hamnet verarbeiten muss. Ganze Kinosäle soll sie mit ihrer bahnbrechenden Performance schon zum Weinen gebracht haben und avancierte damit zum Shootingstar.Kürzlich wurde Buckley für ihre Leistung mit ihrem ersten Golden Globe ausgezeichnet - und ist damit auch auf Oscar-Kurs. Dabei ist sie schon seit Jahren in beeindruckenden Rollen auf der Kinoleinwand zu sehen.