Filmprojekt „Draußen“: Dreharbeiten des Lahrer Film-Clubs wecken großes Interesse

In dem Film soll es um Obdachlosigkeit gehen. Während der Chrysanthema wurde unter anderem in der Innenstadt gefilmt – und Passaten spielerisch in Szenen eingebunden.
Mitten im Treiben der Chrysanthema wurde die Lahrer Innenstadt zur Filmkulisse. Sechs Tage lange drehte der Filmclub Lahr Szenen für den Spielfilm „Draußen“. Das Filmprojekt, das in seiner Geschichte, Bildsprache und Besetzung deutlich über das klassische Amateurfilm-Niveau hinausgehen soll, zog laut Mitteilung des Vereins zahlreiche Schaulustige an und erregte große Aufmerksamkeit.