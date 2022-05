2 Bei dem Kurzfilm Ebbe und Flut übernahm Benedikt Haag (rechts) die Regie, Produktion und schrieb das Drehbuch. Foto: Bosseck

Gleich zwei Preise räumt Benedikt Haag beim Offenburger Filmfestival ab. Unserer Redaktion erzählt er, worum es in dem Drama geht, wie er auf die Geschichte gekommen ist und was für ihn Freundschaft sowie Heimat bedeuten.















Zimmern-Stetten - Aus Berlin reist Benedikt Paul Haag an, um seinen Film "Ebbe und Flut" in Offenburg auf der Kinoleinwand zu sehen. Das Ergebnis stellt ihn zufrieden: Die Emotionen kommen beim Publikum an. Sein Kurzfilm begeistert auf dem Filmfestival so sehr, dass er nicht nur den Preis der Hochschule Offenburg gewinnen kann, sondern sogar noch den Publikumspreis.