Filmpremiere in Rottweil: „Ein Grieche im Schwarzwald“ legt einen Freudentanz auf den roten Teppich

Filmemacher Angelos Karakikes und seine Frau Tatjana, Darsteller, Unterstützer und Interessierte haben am Samstag im Centralkino in Rottweil die Premiere gefeiert.

Mit rotem Teppich, Häppchen, Sekt, Freibier und allem, was dazu gehört, wurde am Samstagabend die Weltpremiere des Films „Ein Grieche im Schwarzwald“ im ausverkauften Centralkino in Rottweil gefeiert. Alle Beteiligten, allen voran der Gastronom und Produzent Angelos Karakikes, hatten die Premiere des Films, der in Rottweil gedreht wurde, sehnsüchtig erwartet.

Lange Postproduktion Am Samstagabend war es dann soweit, und die Darsteller waren teils von weit her angereist. Angelos Karakikes war sichtlich erleichtert, dass der Film nun pünktlich zur Premiere fertig geworden ist. In den vergangenen Monaten war mit Hochdruck daran gearbeitet worden.

„Ich werde daran arbeiten, dass der Film in vielen Kinos gezeigt wird“, sagte Karakikes legte vor Freude vor dem Kino ein Tänzchen ein. „Ich bin gespannt, wie euch der Film gefällt“, wandte er sich ans Publikum.

Serie in Planung

Er hofft, dass die geplante Serie zu dem Pilotfilm, für die die Dreharbeiten im September beginnen sollen, ebenfalls auf großes Interesse stößt. Noch hat er allerdings keinen geeigneten Abnehmer für den Film gefunden. Er sei aber mit Hochdruck dran, informierte er voller Hoffnung, dass er hier bald erfolgreich sein wird.

Die Darsteller waren ebenfalls gespannt auf das Ergebnis. Viele von ihnen hatten nicht nur selbst mitgespielt, sondern auch Räume und mehr für die Dreharbeiten zur Verfügung gestellt.

„‘Ein Grieche im Schwarzwald‘ ist eine außergewöhnliche Mischung aus Krimi, schwarzer Komödie und Familiendrama“, heißt es in der Ankündigung. Der Pilotfilm verbindet Spannung, skurrilen Humor und emotionale Momente mit der Frage, wie weit ein Mensch gehen kann, bevor er sich selbst verliert.

Als nächstes läuft der Film am Dienstag, 26. Mai, ab 20.15 Uhr im Scala-Kino in Tuttlingen. Am 6. Juni wird er im Babylon-Kino in Berlin gezeigt. In Rottweil steht der Film vorerst nicht auf dem Spielplan.