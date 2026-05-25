Filmpremiere in Rottweil: „Ein Grieche im Schwarzwald“ legt einen Freudentanz auf den roten Teppich

Filmemacher Angelos Karakikes und seine Frau Tatjana, Darsteller, Unterstützer und Interessierte haben am Samstag im Centralkino in Rottweil die Premiere gefeiert.
Mit rotem Teppich, Häppchen, Sekt, Freibier und allem, was dazu gehört, wurde am Samstagabend die Weltpremiere des Films „Ein Grieche im Schwarzwald“ im ausverkauften Centralkino in Rottweil gefeiert. Alle Beteiligten, allen voran der Gastronom und Produzent Angelos Karakikes, hatten die Premiere des Films, der in Rottweil gedreht wurde, sehnsüchtig erwartet.