Filmpremiere in Freiburg: Dokumentarfilm „Der Tod ist ein Arschloch“ hat Bestatter begleitet

Der Dokumentarfilm „Der Tod ist ein Arschloch“ hat den Bestatter, Autor und Podcaster Eric Wrede begleitet.
Auf verschiedenen Filmfestivals im In- und Ausland hat er bereits viel Aufmerksamkeit erregt und viel Lob erhalten. Ende November kommt der Dokumentarfilm „Der Tod ist ein Arschloch“ der Mainzer Filmemacher Michael Schwarz (Regie) und Alexander Griesser (Kamera) bundesweit in die Kinos. Vorher sind Schwarz, Griesser und der Berliner Bestatter, Buchautor („The End – Das Buch vom Tod“) und Podcaster Eric Wrede (45), dessen Arbeitsalltag im Mittelpunkt der Filmproduktion steht, auf Kino-Tour quer durch Deutschland.