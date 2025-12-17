Filmpreise: Deutscher Film und deutsche Talente auf Oscar-Kurs

Mitte März werden die Oscars verliehen - jetzt hat der Film «In die Sonne schauen» eine wichtige Hürde genommen. In der Vorauswahl mischen auch andere deutsche Talente mit.
Los Angeles - Vier Mal in der langen Oscar-Geschichte ging die Trophäe für den besten internationalen Film nach Deutschland. Kommt bei den 98. Academy Awards eine fünfte hinzu? Die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski hat jetzt die erste Hürde genommen: Ihr Drama "In die Sonne schauen" schaffte es bei der Oscar-Vorauswahl auf eine Shortlist von 15 Kandidaten für den begehrten Preis.