Filmpreis: Oscar geht auf Flug nach Frankfurt zwischenzeitlich verloren

Dass ein Koffer verloren geht, dürfte Flugreisende kaum überraschen. Dass aber auch eine der wichtigsten Filmauszeichnungen verschwinden kann, überraschte den Preisträger dann doch.
New York/Frankfurt - Der Oscar-Preisträger Pawel Talankin ist seinen Goldjungen zwischenzeitlich auf denkbar kuriose Weise losgeworden: Der Dokumentarfilmer sei auf dem Weg nach Frankfurt am New Yorker Flughafen aufgefordert worden, den Preis als Gepäck aufzugeben, schrieb sein Kollege David Borenstein auf Instagram. Doch danach habe jede Spur des wertvollen Filmpreises gefehlt. Über die Plattform baten sie die Fluggesellschaft Lufthansa um Hilfe - mit Erfolg.