Wie viele Preise hat der deutsche Film „Im Westen nichts Neues" gewonnen? Welcher Film ist der beste Film des Jahres? Welche Darstellerinnen und Darsteller wurden mit Oscars ausgezeichnet. Hier finden Sie alle Gewinner im Überblick.









Der für neun Oscars nominierte deutsche Kriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ holt in der Nacht von Sonntag auf Montag vier Auszeichnungen - darunter auch die Auszeichnung für den besten internationalen Film. Der große des Gewinner des Abends ist aber die für elf Oscars nominierte schrille Science-Fiction-Dramedy „Everything Everywhere All at Once“. Der Film gewinnt sieben Trophäen - darunter die Preise für den besten Film, die beste Regie und das beste Originaldrehbuch.

Wer hat sonst noch gewonnen? Hier finden Sie alle Oscar-Gewinner. Wir nennen in jeder Kategorie alle Nominierten. Die Namen der Gewinner sind gefettet.

Bester Film

► Everything Everywhere All at Once

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Die Fabelmans

Im Westen nichts Neues

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Beste Regie

► Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Todd Field – Tár

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

Ruben Östlund – Triangle of Sadness

Steven Spielberg – Die Fabelmans (The Fabelmans)

Bester Hauptdarsteller

► Brendan Fraser – The Whale

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living

Beste Hauptdarstellerin

► Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Ana de Armas – Blond

Cate Blanchett – Tár

Andrea Riseborough – To Leslie

Michelle Williams – Die Fabelmans

Bester Nebendarsteller

► Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Brendan Gleeson – The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry – Causeway

Judd Hirsch – Die Fabelmans

Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin

Beste Nebendarstellerin

► Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau – The Whale

Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All at Once

Bestes Originaldrehbuch

► Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Todd Field – Tár

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

Ruben Östlund – Triangle of Sadness

Steven Spielberg, Tony Kushner – Die Fabelmans

Bestes adaptiertes Drehbuch

► Sarah Polley – Die Aussprache

Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell – Im Westen nichts Neues

Peter Craig, Ehren Kruger, Justin Marks, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie – Top Gun: Maverick

Kazuo Ishiguro – Living

Rian Johnson – Glass Onion: A Knives Out Mystery

Beste Kamera

► James Friend – Im Westen nichts Neues

Roger Deakins – Empire of Light

Florian Hoffmeister – Tár

Darius Khondji – Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten

Mandy Walker – Elvis

Bestes Szenenbild

► Christian M. Goldbreck, Ernestine Hipper – Im Westen nichts Neues

Rick Carter, Karen O’Hara – Die Fabelmans

Dylan Cole, Ben Procter, Vanessa Cole – Avatar: The Way of Water

Florencia Martin, Anthony Carlino – Babylon – Rausch der Ekstase

Catherine Martin, Karen Murphy, Beverley Dunn – Elvis

Bestes Kostümdesign

► Ruth E. Carter – Black Panther: Wakanda Forever

Jenny Beavan – Mrs. Harris und ein Kleid von Dior

Shirley Kurata – Everything Everywhere All at Once

Catherine Martin – Elvis

Mary Zophres – Babylon – Rausch der Ekstase (Babylon)

Bestes Make-up und beste Frisuren

► Annemarie Bradley, Judy Chin, Adrien Morot – The Whale

Jason Baird, Mark Coulier, Aldo Signoretti – Elvis

Naomi Donne, Mike Marino, Mike Fontaine – The Batman

Camille Friend, Joel Harlow – Black Panther: Wakanda Forever

Heike Merker, Linda Eisenhamerová – Im Westen nichts Neues

Beste Filmmusik

► Volker Bertelmann – Im Westen nichts Neues

Carter Burwell – The Banshees of Inisherin

Justin Hurwitz – Babylon – Rausch der Ekstase

Son Lux – Everything Everywhere All at Once

John Williams – Die Fabelmans

Bester Filmsong

► „Naatu Naatu“ aus RRR – Musik: M. M. Keeravani; Text: Chandrabose

„Applause“ aus Tell It Like a Woman – Musik, Text: Diane Warren

„Hold My Hand“ aus Top Gun: Maverick – Musik/Text: Lady Gaga, BloodPop

„Lift Me Up“ aus Black Panther: Wakanda Forever – Musik: Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson; Text: Tems, Ryan Coogler

„This Is a Life“ aus Everything Everywhere All at Once – Musik: Ryan Lott, David Byrne, Mitski; Text: Ryan Lott, David Byrne

Bester Schnitt

► Paul Rogers – Everything Everywhere All at Once

Eddie Hamilton – Top Gun: Maverick

Mikkel E.G. Nielsen – The Banshees of Inisherin

Jonathan Redmond, Matt Villa – Elvis

Monika Willi – Tár

Bester Ton

► Chris Burdon, James Mather, Al Nelson, Mark Taylor, Mark Weingarten – Top Gun: Maverick

Dick Bernstein, Christopher Boyes, Michael Hedges, Julian Howarth, Gary Summers, Gwendolyn Yates Whittle – Avatar: The Way of Water

Lars Ginzel, Frank Kruse, Viktor Prášil, Markus Stemler, Stefan Korte – Im Westen nichts Neues

Michael Keller, David Lee, Andy Nelson, Wayne Pashley – Elvis

Stuart Wilson, William Files, Douglas Murray, Andy Nelson – The Batman

Beste visuelle Effekte

► Richard Baneham, Daniel Barrett, Joe Letteri, Eric Saindon – Avatar: The Way of Water

Geoffrey Baumann, Craig Hammack, R. Christopher White, Daniel Sudick – Black Panther: Wakanda Forever

Russell Earl, Dan Lemmon, Anders Langlands, Dominic Tuohy – The Batman

Markus Frank, Kamil Jafar, Viktor Müller, Frank Petzold – Im Westen nichts Neues

Seth Hill, Scott Fisher, Bryan Litson, Ryan Tudhope – Top Gun: Maverick

Bester Animationsfilm

► Guillermo del Toros Pinocchio

Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch

Marcel the Shell with Shoes On

Rot

Das Seeungeheuer

Bester animierter Kurzfilm

► Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd – Charlie Mackesy, Matthew Freud

The Flying Sailor – Amanda Forbis, Wendy Tilby

Ice Merchants – João Gonzalez, Bruno Caetano

My Year of Dicks – Sara Gunnarsdóttir, Pamela Ribon

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It – Lachlan Pendragon

Bester Kurzfilm

► An Irish Goodbye – Tom Berkeley, Ross White

Ivalu – Anders Walter, Rebecca Pruzan

Nattrikken – Eirik Tveiten, Gaute Lid Larssen

Le pupille – Alice Rohrwacher, Alfonso Cuarón

The Red Suitcase – Cyrus Neshvad

Bester Dokumentarfilm

► Nawalny – Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller, Shane Boris

All That Breathes – Shaunak Sen, Aman Mann, Teddy Leifer

All the Beauty and the Bloodshed – Laura Poitras, Howard Gertler, John Lyons, Nan Goldin, Yoni Golijov

Fire of Love – Sara Dosa, Shane Boris, Ina Fichman

A House Made of Splinters – Simon Lereng Wilmont, Monica Hellström

Bester Dokumentar-Kurzfilm

► Die Elefantenflüsterer

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

Bester internationaler Film

► Im Westen nichts Neues, Deutschland – Regie: Edward Berger

Argentina, 1985, Argentinien – Regie: Santiago Mitre

Close, Belgien – Regie: Lukas Dhont

EO, Polen – Regie: Jerzy Skolimowski

The Quiet Girl, Irland – Regie: Colm Bairéad