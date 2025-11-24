1 Cynthia Erivo (l) und Ariana Grande spielen die Hauptrollen in "Wicked". (Archivbild) Foto: Millie Turner/Invision/AP/dpa Noch nie hat ein Broadway-Musical in den USA und Kanada einen besseren Kinostart hingelegt.







New York - Die Hexen Elphaba und Glinda steigen in neue Höhen auf: Das Film-Musical "Wicked: Teil 2" hat am Startwochenende in Nordamerika rund 150 Millionen Dollar eingespielt und damit einen neuen Rekord für Film-Adaptionen von Broadway-Musicals aufgestellt. Neben dem Rekord in den USA und Kanada war auch der weltweite Anlauf mit einem zusätzlichen Einspiel von 76 Millionen Dollar erfolgreich, wie das Branchenmagazin "Variety" berichtete. Der Film war auch in Deutschland der erfolgreichste Film des Wochenendes und lief besser an als Teil eins.