1 Die italienische Filmlegende Gina Lollobrigida starb am Montag, dem 16. Januar 2023, in Rom. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Die italienische Filmdiva Gina Lollobrigida soll nach ihrem Tod Schulden hinterlassen haben. Nun kamen persönliche Erinnerungsstücke, prunkvolle Möbel und edler Schmuck unter den Hammer.









Link kopiert



Genua - Hunderte Gegenstände aus dem Besitz der im Januar 2023 gestorbenen Filmdiva Gina Lollobrigida sind in Italien versteigert worden. Die Armbanduhr, die Kubas Revolutionsführer Fidel Castro einst Lollobrigida schenkte, kam für 18.850 Euro unter den Hammer, wie das Auktionshaus Wannenes am Mittwoch mitteilte. Alle 410 Objekte, die bei der mehr als zehnstündigen Auktion am Dienstag in Genua angeboten wurden, seien verkauft worden. Die Summe gab das Auktionshaus mit 1,14 Millionen Euro inklusive Auktionsgebühren an.